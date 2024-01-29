Более двух тысяч единиц движимого имущества передали в Подмосковье федеральным структурам

С начала 2024 года в Подмосковье из областной в федеральную собственность для нужд федеральных структур передали более 2,1 тысячи единиц движимого имущества, работы прошли в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.