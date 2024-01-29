Более двух тысяч единиц движимого имущества передали в Подмосковье федеральным структурам
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С начала 2024 года в Подмосковье из областной в федеральную собственность для нужд федеральных структур передали более 2,1 тысячи единиц движимого имущества, работы прошли в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Движимое имущество передано в казну Российской Федерации для укрепления материальной базы, после чего будет закреплено за федеральными структурами на праве оперативного управления», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В частности, были переданы более 1,2 тысячи маскировочных костюмов «Сумрак М1», 80 спецавтомобилей и три рабочих места системы видеонаблюдения для МВД России, компьютерный томограф «AQUILION 16 LB» для института ядерных исследований РАН. Помимо этого, для ФНС России передали 21 автомобиль «JAC J7» и 762 единицы автоматизированных рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.