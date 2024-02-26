Более двух тысяч грузовиков застряли в пробке на КПП между Польшей и Украиной

Фуры массово скопились на украинско-польской границе: машины ожидают проезда через контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщает телеканал «Рада».

Информацию телеканалу передал представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, в очереди перед КПП стоят 2,2 тысячи грузовиков. Огромная пробка образовалась из-за масштабной забастовки польских фермеров. Всего они заняли шесть пропускных пунктов.

Хотя движение заблокировано, некоторым видам транспорта удается проскользнуть. Например, свободно перемещаются автобусы и легковушки. Однако очередь из грузовиков стоит, ведь именно их не хотят пропускать фермеры.

Сложнее всего обстановка на КПП «Краковец», «Ягодин» и «Равва-Русская». Какая обстановка на «Дорохуск» неизвестно. Как раз там недавно фермеры перешли к активным действия и высыпали зерно из украинских грузовиков.

Ранее сообщалось, что Польша временно откроет границу Украине для гуманитарных и военных грузов, но не для зерна