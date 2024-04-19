Более двух тысяч ям ликвидировали на дорогах в трех округах Подмосковья за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили ликвидировали более 2,2 тысячи дефектов покрытия на региональной и муниципальной сети в трех округах, на региональных дорогах работы проводили специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Истре ямочный ремонт провели в селе Павловская Слобода, дачном поселке Снегири и вблизи деревни Кашино, в Красногорске — на улице Ленина и в деревне Козино, в Одинцове — в поселках ВНИИССОК и Трехгорка, а также в деревне Полушкино. В ведомстве уточнили, что подобные работы проводятся и в других муниципалитетах. До начала мая дорожники завершат активную стадию работ, после перехода на летнее содержание ремонт будут проводить с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.