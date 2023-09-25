Более двух тысяч консультаций по вопросам господдержки провели для фермеров Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье консультации по вопросам господдержки для сельхозпроизводителей проводит Центр компетенций Московской области. С начала этого года состоялось более двух тысяч таких встреч, в этом месяце — 60, сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Молодым фермерам специалисты центра помогают определиться с направлением деятельности, оформить права на земельный, составить бизнес-план и подготовить пакет документов для участия в гранте. Действующие крестьянские хозяйства консультируют по вопросам государственной поддержки, по подготовке пакета документов для получения субсидии, кредита или лизинга, оказания поддержки в реализации товаров», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве уточнили, что консультации специалистов центра направлены на повышение уровня информированности о региональных мерах господдержки, оказание помощи в получении грантов, льготных кредитов, субсидий, выделении земельных участков на льготных условиях и не только. Отметим, что связаться с Центром компетенций можно по телефону: +7 (498) 602-29-33.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.