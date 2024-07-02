Более двух тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья с начала года

С начала 2024 года лесная охрана Подмосковья выявила более 2,1 тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах региона в ходе патрулирования. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях лесного фонда — одна и приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области, поскольку нарушения приводят, зачастую, к весьма негативным последствиям», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете уточнили, что наибольшее число нарушений выявили на территории Волоколамского, Бородинского, Егорьевского и Ступинского лесничеств. Чаще всего лесная охрана фиксировала разведение открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах. За такие нарушения правил пожарной безопасности физическим лицам может грозить административный штраф в размере до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц он может достигать 110 тысяч рублей, для юридических лиц — два миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.