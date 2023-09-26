Более двух тысяч предпенсионеров из Московской области подали заявку на переобучение

Более двух тысяч предпенсионеров подали заявки на прохождение переобучения, еще более 1,2 тысячи — завершили его, сообщили в областном Минсоцразвития. Жители старше 50 лет стали самыми активными участниками программы бесплатного обучения, которое проходит в рамках нацпроекта «Демография».

«Наиболее востребованные на сегодняшний день профессии: IT и программирование, психология и педагогика, сервис и услуги», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что воспользоваться программой переобучения могут также женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы с детьми дошкольного возраста, безработные, работники под риском увольнения, участники СВО и другие. Выбрать программу можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.