Более двух тысяч профилактических мероприятий провели на стройплощадках Подмосковья с начала года

С начала этого года сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели почти 2,1 тысячи профилактических визитов на строящихся в регионе объектах недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число профилактических мероприятий провели в Ленинском округе. Всего там прошло 275 визитов, что составляет 13% от всех проведенных мероприятий. В число проверок вошли обязательные профвизиты в начале строительства или реконструкции объекта, а также визиты по запросу застройщика. Отметим, что финальный профвизит помогает подготовиться к итоговой проверке и получить заключение о соответствии (ЗОС) требованиям проектной документации.

«Если застройщик выполняет все рекомендации Главгосстройнадзора, срок проведения итоговой проверки сокращается с 10 до 3 дней. В прошлом году, благодаря профилактическим визитам Главгосстройнадзора, 80% итоговых проверок оканчиваются выдачей ЗОС с первого раза», — заключили в ведомстве.

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