Более двухсот детей смогут посещать новый детский сад в Ленинском округе

Дошкольное образовательное учреждение достроили и ввели в эксплуатацию в жилом квартале «Восточное Бутово» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что данный соцобъект возвела компания ПИК в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Трехэтажный детский сад площадью более трех тысяч квадратных метров рассчитан на единовременное пребывание девяти групп детей и полностью готов к началу учебного года.

Особое внимание здесь уделено элементам безбарьерной среды. Все входы в здание расположены на уровне земли, есть пандусы, поручни и широкие тротуары. При этом всего в жилом квартале «Восточное Бутово» предусмотрено 10 детских садов, 4 школы и 2 поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что корпус первой школы имени Иванова во Фрязино откроется после капремонта уже к новому учебному году.