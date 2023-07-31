Более двухсот единиц тяжелой техники предстоит заменить в Подмосковье до конца следующего года

В настоящий момент в подмосковных медучреждениях установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. А до конца 2024 года предстоит заменить еще 217 единиц. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Напоминаем, что замена аналоговой тяжелой техники на цифровую происходит в рамках трехлетней программы, стартовавшей в прошлом году. Замене подлежатустаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы.

Так, новый рентген аппарат отечественного производства установили в Ступинской больнице. Его пропускная способность — до 150 человек в сутки. Конструктивные особенности аппарата отвечают всем современным требованиям рентгенодиагностики и обеспечивают простоту и удобство использования, а также высокое качество получаемых изображений.

«Исследование сразу отображается на компьютере как у врача рентгенолога, так и у врача отделения, из которого поступил пациент. Это позволит в самые короткие сроки установить диагноз и направить пациента на госпитализацию», — сказала заведующая Центром лучевой диагностики Ступинской больницы Афина Барбашова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.