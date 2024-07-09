Более двухсот геодезических пунктов обследовали в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Росреестра МО]
С начала 2024 года сотрудники Управления Росреестра по Московской области обследовали 204 пункта государственных геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей, координаты которых нужны для проведения геодезических измерений и создания технической документации. об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
В общей сложности в регионе расположены более 2,2 тысячи пунктов, работы по обследованию проходят в рамках реализации госпрограммы России «Национальная система пространственных данных». С начала года специалисты также внесли в ЕГРН сведения о 33 границах охранных зон геодезических пунктов.
«В 2024 году Управление уделяет особое внимание обследованию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о границах охранных зон пунктов государственных сетей. Это одна из главных задач в области геодезии и картографии, стоящих перед Управлением в текущем году», — отметил и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по региону Андрей Таланов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.