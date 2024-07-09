Более двухсот геодезических пунктов обследовали в Подмосковье с начала года

«В 2024 году Управление уделяет особое внимание обследованию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информации о границах охранных зон пунктов государственных сетей. Это одна из главных задач в области геодезии и картографии, стоящих перед Управлением в текущем году», — отметил и. о. заместителя руководителя Управления Росреестра по региону Андрей Таланов.