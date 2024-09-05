Более двухсот малышей смогут посещать новый детский сад в подмосковном ЖК «Героев»

Новый детский сад в жилом комплексе «Героев» в подмосковной Балашихе войдет в состав нового образовательного кластера, который возводит «Главстрой Регионы» в рамках КРТ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящий момент в детском саду идет устройство кирпичной кладки внутренних и наружных стен, а также монтаж оконных блоков. Общая площадь здания составит более трех тысяч квадратных метров и включит в себя 1 подземный и 3 наземных этажа. На прилегающей территории планируется обустройство детских и спортивных площадок.

Примечательно, что на территории комплекса уже открыт детский сад на 250 мест, ведется строительство еще одного дошкольного учреждения для 250 детей и школы для 1320 учеников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше трехсот тридцати первоклассников сели за парты образовательного центра «Полет» в Красногорске.