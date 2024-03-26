Более двухсот нарушений в содержании контейнерных площадок устранили в Подмосковье с начала марта

В ведомстве уточнили, что в 19 городских округах уже полностью устранили выявленные замечания. Так, например, в Одинцовском округе коммунальщики убрали 56 объектов, в том числе на улицах Бирюзова, дом 8, Баковская, дом 4, Кутузовская, дома 10, 35 и так далее. Добавим, что в 501 дворе региона действуют проекты организации дорожного движения. Машины, припаркованные под запрещающими знаками в таких дворах, могут эвакуировать, заключили в областном ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.