Более двухсот сотрудников скорой помощи Подмосковья пройдут обучение на базе МОНИКИ

До конца этого года 220 молодых специалистов из числа среднего медицинского персонала Подмосковной скорой помощи пройдут обучение на базе МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, сообщили в областном Минздраве. Оно пройдет в рамках циклов повышения квалификации «Неотложная и экстренная помощь детям и взрослым на догоспитальном этапе».

«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней», — рассказала замглавного врача по кадрам Анжела Синельникова.

По ее словам, для специалистов пройдут как очные, так и теоретические занятия. Кроме того, они должны будут выполнить практическую часть по оказанию неотложной и экстренной помощи на симуляционном оборудовании. После прохождения обучения слушателям начислят баллы непрерывного медицинского обучения (НМО), которые нужны для периодической аккредитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.