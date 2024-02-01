Более двухсот заявок заявок на ремонт напольных покрытий в подъездах обработали в Московской области

С начала января управляющие компании Подмосковья обработали 212 заявок на ремонт напольных покрытий в подъездах, которые местные жители направляли в Единую диспетчерскую службу Московской области. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Напольное покрытие изнашивается ввиду высокой проходимости, чаще всего это происходит в домах без лифтов. В таких случаях управляющей организации необходимо в короткие сроки провести ремонтные работы, ведь целостность напольного покрытия является вопросом безопасности», — говорится в сообщении.

В январе такие обращения чаще всего поступали от жителей Люберец, Балашихи, Ленинского округа, Красногорска, Химок и Одинцово. Все из них уже отработаны. В ведомстве добавили, что число заявок в данной категории в этом году снизилось на 15% в сравнении с прошлогодними показателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.