Более километра тротуаров вдоль дорог регионального значения построят в Солнечногорске
Фото: [Пресс-служба Министерства дорожной инфраструктуры и Транспорта МО]
К осени в Солнечногорске построят четыре новых тротуара вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Тротуары обустроят на улице Ленинградской в дачном поселке Поварово, чтобы было удобно ходить к остановкам общественного транспорта и станции. Также новые тротуары построят в посёлках Жилино и Жуково. Все строительные работы планируется завершить до конца ремонтного сезона, который традиционно завершается к ноябрю.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.