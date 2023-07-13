Более километра тротуаров вдоль дорог регионального значения построят в Солнечногорске

К осени в Солнечногорске построят четыре новых тротуара вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Тротуары обустроят на улице Ленинградской в дачном поселке Поварово, чтобы было удобно ходить к остановкам общественного транспорта и станции. Также новые тротуары построят в посёлках Жилино и Жуково. Все строительные работы планируется завершить до конца ремонтного сезона, который традиционно завершается к ноябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов уделять внимание запросам жителей на новые автобусные остановки.