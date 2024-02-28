Более миллиарда рублей поступило в бюджет округов Подмосковья от распоряжения землей и имуществом
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
В январе 2024 года в бюджет городских округов Подмосковья от распоряжения землей и имуществом поступило 1,6 миллиарда рублей, что на 750 миллионов больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«В 2023 году доходы от управления муниципальным имуществом выросли на 4,6 миллиарда рублей, в этом планируем также не занижать планку», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Лидерами по объему поступлений в бюджет от продажи и аренды недвижимости стали Одинцовский округ, Химки, Истра, Балашиха и Богородский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.