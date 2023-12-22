Более миллиарда рублей выплатили семьям Московской области на новорожденного
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С начала этого года выплату при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей получили более 60 тысяч семей Московской области, общая сумма по ней составила более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Такая мера поддержки является хорошим подспорьем для молодых семей. Она региональная и реализуется в рамках нацпроекта «Демография», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что семьи при рождении ребенка могут получить либо единовременную выплату, либо подарочный набор, который выдается в роддоме. Подать заявление на получение услуги можно здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.