Более миллиарда рублей задолжали жители Краснодарского края по ипотеке

Жители Краснодарского края стремительно наращивают долги по ипотечным кредитам. К августу этого года объем просроченных долгов по ипотеке в регионе вырос на 110%, до 1,1 млрд рублей.

Такие данные приводит коллекторское агентство «Долговой консультант», сообщает «РБК Краснодар».

За период с января по июль ипотечники региона нарастили объем просрочки на 54%, с 746 млн рублей.

У жителей соседней Республики Адыгея долги по ипотечным кредитам за год выросли на 157%: с 21 млн рублей до 54 млн рублей. С января 2024 года сумма долга адыгейских ипотечников увеличилась на 38%.

Долги по ипотеке жителей Ростовской области за год выросли с 152 млн рублей до 226 млн рублей (+49%), а за период с января по август — на 31%.

Ранее сообщалось о том, что россияне набрали микрокредитов почти на 82 млрд рублей.