Россияне набрали микрокредитов почти на 82 млрд рублей

В мае россияне оформили микрозаймы на 81,2 млрд рублей, что является рекордным показателем. Об этом со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщает РБК.

В общей сложности в преддверии летнего сезона наши соотечественники заключили 6,34 млн договоров о микрозаймах. В прошлом году россияне набрали микрозаймов на сумму 46,6 млрд рублей.

В июле 2024 года россияне оформили 2,95 млн микрозаймов.

Чаще всего в микрозаймах нуждались жители Москвы и Подмосковья. В августе они оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте оказались жители Краснодарского края — они оформили 113,5 тыс. микрозаймов.

В топ-5 по объему выдачи микрокредитов также вошли Свердловская область и Республика Башкортостан — жители этих регионов оформили 99,6 тыс. и 96,8 тыс. микрокредитов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что в России восстановился уровень выдачи ипотеки.