Более миллиона человек побывали в парках Московской области на прошлой неделе

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек, что на 29 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что 155 тысяч человек в среднем посещали парковые территории в будние дни, почти 409 тысяч человек — в выходные. В число самых востребованных парков вошли Пушкинский Центральный парк, Пехорка в Балашихе, парк Фабричный в Истре и парк им. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.