Более миллиона человек посетили парки Московской области за неделю

На прошлой недели парки Московской области посетили 1,1 миллиона человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области. На прошлой неделе мы открыли еще два крупных катка с искусственным покрытием в Ленинском городском округе. На территории Московской области функционируют 52 лыжные трассы и 20 больших катков с искусственным льдом», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В будние дни парковые территории в среднем посетили 145 тысяч человек, в выходные в общей сложности — более 368 тысяч человек. В число наиболее посещаемых вошли Центральный парк в Пушкинском округе, Парк Пехорка в Балашихе, Парк Калинина в Королеве, Парк Толстого в Химках и Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.