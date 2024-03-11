Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек, что на 415 тысяч больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы, 33 катка с искусственным льдом, 43 возводимые горки и восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, парковые территории на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. В число самых посещаемых вошли «Пехорка» в Балашихе, парк им. Толстого в Химках, Центральный парк Пушкинского округа, парк Фабричный в Истре и парк Мира в Мытищах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.