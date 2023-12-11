Более миллиона посетителей собрали парки Московской области за неделю

На прошлой неделе в парках Подмосковья побывали более 1,1 миллиона человек, что на 312 тысяч больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В среднем в будние дни парковые зоны региона посещали 150 тысяч человек, в минувшую субботу число посетителей выросло до 223 тысяч человек. Наиболее посещаемыми парками стали Центральный парк Пушкинского округа, Пехорка в Балашихе, парк имени Л. Н. Толстого в Химках и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.