Более миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа

Более одного миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье. Жители могут пройти вакцинацию в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов.

«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Перед процедурой медработники осмотрят пациентов на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно здесь.

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