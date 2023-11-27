Более пяти тысяч человека стали участниками форума «Мой бизнес. 100% Подмосковье»

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» и ярмарки подмосковных товаров, которые прошли в рамках него, посетили более пяти тысяч человек. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Мероприятие проходило в течение двух дней на площадке ТЦ «Афимолл Сити». В выставке приняли участие 62 компании МСП из Подмосковья, которые выпускают сладости, сувениры, мебель и не только. Зампред Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что данный форум решает сразу несколько задач.

«Так, в рамках деловой программы мы познакомили бизнес с существующими вариантами поддержки, рассказали, в чем мы можем оказать компаниям помощь. Выставка в свою очередь стала отличным форматом, позволяющим рассказать, насколько разнообразна и качественна продукция, выпускаемая в Подмосковье. Повысить узнаваемость местных производителей и их брендов», — уточнила Зиновьева.

В середине декабря состоятся форум «Мой бизнес. Елка «100% Подмосковье» и предновогодняя выставка-ярмарка. Зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь. Отметим, что мероприятие организовал подмосковный Мининвест совместно с областным центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.