Более пяти тысяч медиков в Рязанской области получили соцвыплаты в прошлом году

В минувшем году 5,5 тыс. медиков получили специальные соцвыплаты от Отделения Социального фонда России по Рязанской области. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что для обеспечения указанных целей было направлено свыше миллиарда рублей. Эта мера поддержки положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

Добавляется, что с весны прошлого года размер ежемесячных соцвыплат медицинским работникам был увеличен. В селах и поселках, где живет меньше полусотни тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей составляет до 50 тыс. рублей, а для среднего персонала — до 30 тыс. рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата производится в размере до 29 тыс. рублей, а для среднего медперсонала — до 13 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2024 году компенсации за аренду жилья получили 13,5 тыс. медработников.