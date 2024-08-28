Более пяти тысяч подмосковных спортсменов осмотрели в НИКИ детства с начала года

С начала 2024 года Центр спортивной медицины НИКИ детства обследовал 5,5 тысячи спортсменов из подмосковных сборных команд. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Осмотр прошли представители 160 видов спорта, в том числе, карате, сноубординга, хоккея на траве и так далее.

«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Обследования в центре проводят 12 специалистов, для этих целей создан специальный короткий «коридор». Прием осуществляют педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и другие специалисты, на это уходит порядка трех часов.

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