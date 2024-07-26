Более пяти тысяч таксистов Подмосковья воспользовались чат-ботом «Анна»

За два года существования чат-ботом «Анна» воспользовались порядка 5,4 тысячи таксистов Подмосковья, более половины из них — получили личную консультацию специалиста. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что умный помощник может отвечать на самые популярные вопросы, поступающие в ведомство по услугам такси. Если нужного ответа нет, он соединит пользователя со специалистом ведомства. Чаще всего таксисты интересуются выдачей разрешения на такси или его аннулированием, сроками рассмотрения заявлений, порядком получения разрешения на такси и правилами оформления документов при выдаче разрешений. Воспользоваться ботом можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.