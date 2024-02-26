Более пяти тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили губернаторские карусели за неделю

Аттракционы «Сказка», установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, оформил дизайнер Денис Симачев. Они оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, одномоментно прокатиться на них могут до 44 человек. В общей сложности на территории региона размещены восемь таких каруселей — в Домодедово, Одинцово, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове. В ведомстве уточнили, что в парках, где они установлены, также созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.