Более пятидесяти инвесторов привлекли в ОЭЗ и индустриальные парки Московской области с начала года

С начала 2024 года резидентами особых экономических зон и индустриальных парков Подмосковья стали более 50 компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2024 года резидентами индустриальных парков Подмосковья стали уже 47 компаний. Общий объем инвестиций в их проекты составит 3,8 млрд рублей. На предприятиях смогут трудоустроиться более 700 жителей региона», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе 84-го заседания Московской областной Думы.

По ее словам, новыми резидентами ОЭЗ в этом году стали шесть компаний, они создадут свыше 200 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций в проекты — 592 миллиона рублей. В ведомстве добавили, что на территории региона функционируют 69 индустриальных парков и пять особых экономических зон, заполняемость которых — 87,5% и 22% соответственно. Выбрать локацию для размещения своего бизнеса можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.