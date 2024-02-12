Более пятидесяти кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях в парках, после этого — на второстепенных дорожках, территории детских и спортивных площадок. Все очищенные территории также обработали противогололедными материалами, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей региона. В ведомстве уточнили, что на территории Подмосковья расположены 193 парка культуры и отдыха, общая площадь дорожно-тропиночной сети в них — два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.