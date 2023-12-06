Более пятидесяти лыжных трасс будут доступны в Подмосковье этой зимой

Этой зимой в парках Московской области будут доступны 52 лыжные трассы, сообщили в областном Минблаго.

«Из них заработают: 27 малых лыжных трасс (их протяженность составит 1-3 км), 15 средних (3-5 км), 13 больших (более 5 км). Общая протяженность трасс составит 173,4 км», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В министерстве уточнили, что в этом году в регионе будет больше парковых зон с различными зимними активностями. Помимо лыжных трасс, откроются 56 тюнингованных горок и 181 открытый каток. У 38 лыжных трасс жители и гости региона смогут приобрести в прокат необходимый инвентарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.