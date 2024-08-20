Более пятидесяти объектов сельского туризма работают в Московской области

На фермах жители и гости региона могут познакомиться с различными животными, провести активный досуг на природе, порыбачить, принять участие в кулинарных мастер-классах и не только. Так, например, в коломенской «Экодеревушке» можно увидеть крокодилов, посетить улиточную ферму и контактный зоопарк, на ферме «Северный олень» в Орехово-Зуевском округе — покормить оленей, пони, лошадей и других животных. Ознакомиться с адресами объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.