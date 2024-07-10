Более пятидесяти рабочих осуществляют ремонт дошкольного отделения Дрезненской школы

Строительная готовность дошкольного отделения Дрезненской школы № 1 в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте проводятся инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем, а также благоустройство прилегающей территории.

В ведомстве подчеркнули, что открыть для малышей данный садик планируется уже 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более семисот детских игровых площадок модернизируют в Подмосковье в этом году.