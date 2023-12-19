Более пятидесяти тысяч человек получили социальную помощью в Московской области

С начала этого года государственную социальную помощь получили около 54 тысяч жителей Московской области, сообщили в областном Минсоцразвития.

«Ее могут получить семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Всего же помощь была оказана более чем на 266 миллионов рублей», — уточнила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что данная выплата может предоставляться как единовременно, так и периодично. Ее размер на одного члена семьи составляет не более шести тысяч рублей в год, на одиноко проживающего ветерана или семью ветеранов — не более семи тысяч. Размер выплаты рассчитывается исходя из сведений о доходах. Воспользоваться услугой можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.