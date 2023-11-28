Более пятидесяти тысяч жителей Подмосковья получают социальные услуги на дому
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Более 50 тысяч пенсионеров и инвалидов Московской области получают социальную помощь, а также поддержку социальных работников на дому. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор. Также в этом году с сентября у нас стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам. Например, благодаря этому проекту мы стараемся максимально сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроится в нашем соццентре», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
Отметим, что систему долговременного ухода в Подмосковье реализуют на территории шести городских округов. В частности, в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Воскресенске, Мытищах, Долгопрудном и Лобне. Региональный бюджет предусматривает свыше пяти миллиардов рублей на долговременный уход и соцобслуживание граждан на дому.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.