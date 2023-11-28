Более пятидесяти тысяч жителей Подмосковья получают социальные услуги на дому

«Тут у нас активно включен в работу негосударственный сектор. Также в этом году с сентября у нас стартовал новый социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам. Например, благодаря этому проекту мы стараемся максимально сохранить родственный уход на дому, ведь родные могут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроится в нашем соццентре», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.