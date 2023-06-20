Более пятисот миллионов было направлено на ремонт объектов здравоохранения в Подмосковье

С начала текущего года на территории Подмосковья уже отремонтировали более тридцати объектов здравоохранения, передает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения. Работы были проведены в семнадцати городских округах.

Отмечается, что ремонтные работы успешно провели в 15 поликлиниках, 13 амбулаториях, 3 стационарах и 1 ФАПе. А всего в этом году планируется отремонтировать более 120 объектов.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что Центр онкотераностики построят на территории госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе.