Более пятисот миллионов рублей поступило в бюджет России за использование лесов Подмосковья

За первые два месяца 2024 года в федеральный бюджет за использование лесов Подмосковья поступило 476,8 миллиона рублей, бюджет региона пополнился еще на 92,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.