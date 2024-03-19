Более пятисот миллионов рублей поступило в бюджет России за использование лесов Подмосковья
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За первые два месяца 2024 года в федеральный бюджет за использование лесов Подмосковья поступило 476,8 миллиона рублей, бюджет региона пополнился еще на 92,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджетную систему Российской Федерации увеличились почти на 30 миллионов рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В комитете уточнили, что таких результатов удалось достичь благодаря совершенствованию законодательной базы и активной позиции лесопользователей, а также работе по погашению задолженностей, выявленных в ходе проверок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.