Более пятисот открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в Подмосковье с начала года

Ежедневно в подмосковных школах и детских садах проходят открытые уроки по безопасности для того, чтобы снизить смертность на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В рамках лекций сотрудники администраций, совместно с представителями ОАО «РЖД» и транспортной полицией рассказывают учащимся правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Примечательно, что 200 уроков из 500 проведены начиная с 1 сентября.

Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах ж/д станций в ожидании электропоезда, и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новую школу на две тысячи мест в Котельниках планируется открыть досрочно.