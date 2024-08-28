Более пятисот тысяч обращений по услугам Росреестра поступило в МФЦ Подмосковья

За шесть месяцев 2024 года в МФЦ Подмосковья поступило более 500 тысяч обращений по услугам подмосковного Росреестра, государственный кадастровый учет и государственная регистрация объектов недвижимости являются одними из самых востребованных услуг. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В общей сложности в регионе работают 244 офиса «Мои документы» и территориальных подразделений. В 15 из них есть возможность подать заявление по учетно-регистрационным действиям и предоставлению сведений из ЕГРН в отношении объектов недвижимости. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

«Для обеспечения высокого качества предоставления услуг Росреестра в МФЦ проводится комплекс совместных мероприятий. Большое внимание уделяется изменениям в законодательстве, особенностям приема и выдачи документов», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Галина Варганова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.