Более пятисот тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства

Общество

Фото: [Unsplash]

Более 501 тысячи жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало в минувшую пятницу, сообщает Министерство благоустройства Московской области. Отдать свой голос могут граждане старше 14 лет, сделать это можно на сайте.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На выбор гражданам предлагают 220 территорий, расположенных в 53 городских округах. Благоустройство победивших объектов начнется в 2025 году. Отметим, что голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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