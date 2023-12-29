Более пятисот врачей получили льготные земельные участки в Подмосковье с начала года

С начала этого года земельные участки по программе «Земля врачам» в Подмосковье получили 556 медицинских работников, сообщили в областном Минимущества. Наибольшее число участков передали в Ступино, Пушкинском и Воскресенске.

«Участки мы предоставляем в черте населенных пунктов, в пяти городских округах организовали целые поселки для врачей. Тем самым, мы решаем одну из важнейших задач — привлечь узких квалифицированных специалистов в отдаленные населенные территории Подмосковья», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, действие программы рассчитано до 2026 года. Для участие в ней важен стаж работы в учреждении здравоохранения Подмосковья, он должен составлять не менее трех лет. Землю предоставляют врачам 38 специальностей в 31 городском округе.

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