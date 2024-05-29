Более пятнадцати тысяч специалистов выполняют покос травы в Подмосковье

Более 15 тысяч сотрудников коммунальных служб Подмосковья и 842 управляющие компании задействованы в покосе травы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

«Поддержание газонов, придомовых территорий и детских площадок в надлежащем состоянии — ключевая задача коммунальных служб в летний период. На территории Подмосковья насчитывается более 15 тысяч дворовых территорий и более 2,5 тысячи общественных пространств с существующим озеленением», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что такая работа положительно сказывается на здоровье жителей, особенно тех, у кого есть аллергия, потому что при покосе травы уменьшается количество пыльцы и других аллергенов в воздухе. Отметим, что оставить заявку на проведения этих работ можно на портале «Добродел» или в управляющей компании многоквартирного дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.