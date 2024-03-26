Более половины работ по возведению новой школы уже выполнены в подмосковном Раменском

Примечательно, что строить трехэтажную школу начали в ноябре 2022 года, а завершить объект планируют уже в октябре этого года. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фасада, монтаж внутренних инженерных систем.

Ожидается, что здание будет соответствовать требованиям «доступной среды» - в нем установят пандусы и лифты, разместят тактильную навигацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом с новыми школами и детскими садами.