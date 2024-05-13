Более полутора миллионов человек побывало в подмосковных парках за прошедшую неделю

В парках Подмосковья с 6 по 12 мая посетило более 1,5 миллиона человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

При этом только за 9 мая в парках побывало почти триста тысяч человек. А за все выходные дни посещаемость составила более одного миллиона человек. Примечательно, что самым посещаемым стал парк Пехорка в подмосковной Балашихе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что первая смена в лагере «Литвиново» стартует уже в конце мая.