Более полутора тысяч многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

За 8 месяцев текущего года администрации городских округов Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками уже почти тысячу шестьсот многодетных семей. Об этом заявили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что наибольшее количество многодетных семей обеспечили участками в этом году в Подольске, здесь землю получили 113 семей, в Люберцах — 105, в Дмитрове — 97, Солнечногорске — 89 семей с тремя и более детьми.

В этом году для обеспечения земельными участками многодетных семей из областной казны в муниципальную собственность передано более пятидесяти пяти участков общей площадью 311,94 га в городские округа Клин, Воскресенск, Чехов, Раменский, Восход, Пушкинский, Одинцовский и Подольск.

Всего же с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в нашем регионе участки получили почти тридцать семь с половиной тысяч семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев приехал в Раменскую больницу, чтобы навестить двоих пострадавших в результате атаки беспилотника.