Более семи тысяч единиц легкого медоборудования поступило в больницы Подмосковья в прошлом году
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В прошлом году в медицинские организации Подмосковья поступило более 7,2 тысячи единиц легкого медоборудования — аппараты для функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопии, офтальмологии, урологии, реанимации, реабилитации, гинекологии и не только, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева по программе модернизации первичного звена и нацпроекту «Здравоохранение». На эти цели направили более семи миллиардов рублей. Оборудование поступило в 71 больницу региона.
«Оснащение наших медицинских организаций современным оборудованием — приоритетная для нас задача. Чтобы качественная медицинская помощь была доступна жителям и больших городов, и небольших поселков, деревень», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.