Более семи тысяч единиц легкого медоборудования поступило в больницы Подмосковья в прошлом году

В прошлом году в медицинские организации Подмосковья поступило более 7,2 тысячи единиц легкого медоборудования — аппараты для функциональной диагностики, УЗИ, эндоскопии, офтальмологии, урологии, реанимации, реабилитации, гинекологии и не только, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.