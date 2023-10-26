Более семи тысяч жителей Подмосковья воспользовались новой услугой по предоставлению выписок из реестров имущества

Жители Подмосковья с апреля этого года могут получить выписку из областного (государственного) и муниципального реестров имущества по онлайн-заявлению с помощью услуги «Выписка из реестра собственности». За этот период выписку получили уже более 7,4 тысячи заявителей, сообщили в областном Минимуществе.

Перевод услуги в цифровой формат состоялся по поручению губернатора Андрея Воробьева, уточнила глава ведомства Наталья Адигамова. По ее словам, это позволяет жителям получать услуги в комфортных условиях и за короткий срок.

«Комплексная услуга по предоставлению выписок из реестров имущества — это еще одно новшество, которому нет аналогов в России. Услугу мы предоставляем абсолютно бесплатно, ею могут воспользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели либо их уполномоченные представители. Для этого нужно подать запрос на нашем регпротале», — отметила министр.

Воспользоваться услугой можно по ссылке. Она предназначена для получения документа, подтверждающего нахождение или отсутствие объекта недвижимого или движимого имущества, а также земельного участка в реестре имущества, находящегося в собственности муниципалитета или Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.