Более семидесяти тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье в рамках «дачной амнистии»

С начала этого года в Московской области зарегистрировали более 71,3 тысячи объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии», сообщили в областном Минимуществе.

В ведомстве уточнили, что большая часть из них — индивидуальные жилые дома площадью 7,7 миллиона квадратных метров, налоговый потенциал которых 268,1 миллиона рублей.

«Процесс оформления необходимых документов на недвижимость в Подмосковье сейчас максимально упрощен. Ускоренная регистрации позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов буквально за три дня, если подавать через МФЦ, то это займет пять рабочих дней», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, лидерами среди округов по числе зарегистрированных строений по «дачной амнистии» стали Дмитровский, Сергиево-Посадский, Одинцовский, Раменский округа, а также Истра, Солнечногорск и Домодедово. Подать заявку на регистрацию можно в МФЦ или Росреестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.