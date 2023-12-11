Более семисот человек устраняли последствия снегопада в парках Подмосковья на прошлой неделе

На прошлой неделе последствия снегопада в парках культуры и отдыха Подмосковья устраняли 720 человек и 202 единицы специальной техники, сообщили в областном Минблаго. В общей сложности им удалось вывезти свыше 42 тысяч кубометров снега.

«Мы очистили от снега почти два миллиона квадратных метров территории», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что снег прежде всего убирали с центральных аллей в парках. После этого рабочие расчищали второстепенные дорожки, а также детские и спортивные площадки. Территории также обработали противогололедными материалами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.